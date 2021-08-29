Телеведуча Лілія Ребрик показала в мережі незвичайні фото і попрощалася з літом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка веде ранкове шоу на одному з центральних каналів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними знімками, а в підписі до посту, що нагадала, що зараз останні вихідні літа.

На першій фотографії Лілія відображена у дворі свого будинку серед лісу і купається в сонячних променях. Перед камерою вона з'явилася в довгій чорній сукні на бретельках з цікавими вирізами з боків. Цей наряд красиво підкреслив потрійну фігуру зірки. На другому знімку Ребрик позує вже в білосніжному вбранні, стоячи біля горщиків з яскравими квітами.

У підписі до фото телеведуча написала: "Останні вихідні цього літа! Сумно це писати, але факт: #літо2021, якого ми так чекали і на яке покладали такі надії, завершується! Що ж залишається? Чекати #лето2022!". Шанувальники тут же почали коментувати фото, засинаючи Лілію компліментами: "Красуня", "Незвично бачити вас в чорному", "Ви така класна, позитивна, красива, я Вами захоплююся", "Красива, позитивна, успішна Лілія".

Нагадаємо, 40-річна Лілія Ребрик поділилася з українками секретами краси: "Я їх дуже бережу!".

Як повідомляла Politeka, Ребрик у шовковій сукні покрасувалася з Дзідзьо, Білик та іншими зірками: "За старою доброю традицією...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик розімліла поруч з красунчиком-чоловіком на тлі палаючого неба: "Буде яскраво".