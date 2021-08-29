Відома актриса Ольга Сумська показала яскраві кадри з концерту, на яких з'явилася в ефектному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ольга Сумська, яка активно знімається в кіно, серіалах і грає на сцені театрів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася яскравими знімками з концерту в Покровську, присвяченому Дню Шахтаря, на яких показала також закулісся.

Судячи з кадрів, Ольга викликала фурор, втім, не тільки на концерті, але і в соцмережі – в коментарях багато відзначили розкішний вигляд зірки. На знімках актриса з'явилася в блискучому сріблястому платті цікавого фасону, яке красиво підкреслило її струнку фігуру. Довге волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Сумська розповіла про концерт, в якому брала участь. А фанати тут же почали коментувати новий образ зірки, засинаючи її компліментами: "Пані Оля, яка ж ви розкішна!", "Ви дуже красива і жіночна", "Як завжди – божественно виглядаєте", "Яка ви красива", "Шикарна як завжди", "Яка у Вас красива посмішка".

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