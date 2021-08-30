Головний суддя "МастерШеф" Ектор-Хіменес Браво поділився в мережі рецептом

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею. Ектор активно веде соціальні мережі, де ділиться рецептами і моментами з життя.

Цього разу Хіменес-Браво поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На відео він показує рецепт чебуреків.

"Справжній чебурек

Інгредієнт:

- Борошно-400 гр.

— Вода окріп-200 мл.

— Сіль-10 гр.

— Цукор-20 гр.

- Горілка-30 гр.

- Масло рослинне - 30 гр.

- Фарш яловичини або баранини — 800 гр.

- Цибуля ріпчаста - 1 шт.

- Часник-2 зубчики.

— Кінза-20 гр.

- Вода-100 гр.

- Сіль-4 гр.

- Перець чорний - 3 гр.

Фарш змішати з дрібно рубаним часником, цибулею і кінзою, сіллю і перцем, активно перемішати і додати води. Фарш повинен бути злегка рідкуватим.

У воді розчинити сіль і цукор і поставити на вогонь, в борошно влити кип'ячену воду, масло і горілку. Замішати тісто і дати йому відпочити в холодильнику протягом 1 години.

Від тесту відрізати невеликий шматочок і розкачати якомога тонше, викладаємо фарш і формуємо чебурек, виделкою заліплюючи краю.

Можна посмажити у фритюрі, а можна обсмажити на сухій сковорідці або запекти. Мені більше подобається 2 варіант, він менш жирний і все такий же смачний.

Приємного апетиту!",- поділився шеф-кухар.



Шанувальники Ектора відреагували негативно і залишили йому безліч коментарів: "Це не чебуреки", "У мене краще! Але Ектора...", "Пардон, але це точно не Кримський чебурек", "На 800 гр. м'яса всього одна цибулина? Ектор, не готуйте те, що не знаєте - при всій повазі. Чебуреки люблять соковитий фарш, а це - побільше цибулі, сіль, перцю, вода і жодного часнику, тим більше!"

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