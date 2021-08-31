"Холостячка" Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт, з яким вона нещодавно розлучилася, схоже, дійсно помирилися

Фанати ревно стежать за життям 32-річної актриси. У те, що вона посварилася з Еллертом, ніхто не хотів вірити. Майже два місяці тому Ксенія оголосила про це в Instagram, але причину назвати відмовилася, вимагаючи поважати її право на особисте життя.

І ось нещодавно Мережу облетіло відео, де їх з Еллертом "застукали" разом в аеропорту. Мішина не зізнавалася, що полетіла на Кіпр з екс-коханим, а в "сторіз" показувала тільки свого 9-річного сина Платона.

Не минуло й тижня, як з'явилися нові цікаві кадри. Цього разу актриса, яка повернулася з відпустки, була гостею на весіллі у друзів. Фанати "Холостячки" знайшли докази, що вони з Еллертом і тут були разом. Більш того, Ксенія ще й букет нареченої зловила, про що тут же емоційно розповіла в Instagram, передає Politeka.net.

"Залишу це тут:))) на прекрасну довгу пам'ять про круте весілля🤍 Дар'я Легейда, тепер я зрозуміла для чого в нашому з тобою життї сталося «спокуса» 😆 Хм, подейкують, що тим, хто зловив букет, дається прекрасний бонус у вигляді «чоловіка». Скільки чекати, хто знає ?)".

Одним з перших в коментарях відгукнувся Еллерт: "Я знаю!)"

Мішина поспішила йому відповісти, явно фліртуючи: "Еллерт, та ти шо, серйозно?))))"

Інші користувачі, що розкусили парочку, приєдналися до обговорення:

"Тепер чекаємо вашого з Сашею весілля 👰 🤵 найулюбленіші💚❤️"

"Мені здається, що знімав Елерт 😍 😍 😍 - 100%, його ор😂 - бачила це відео з іншого боку)) він знімав)) і в кінці вони в трьох обіймаються)) а тут на цьому моменті закінчується відео😂"

"Спалилися... Эллерт знімав... і це був його голос"

"Люди вже розгледіли каблучку в тебе на безіменному😍"

"Ой ну досить, тут всі вже знають, що ви разом з Сашею😍 😍 😍 так що чекати не потрібно, майбутній чоловік поруч😁"

Раніше Politeka писала, заплакана Мішина після розриву з Еллертом оприлюднила чуттєві кадри з весілля: "вітаємо"

Нагадаємо, що переможець "Холостячки" Еллерт переніс операцію, з'явилося фото: "у мене була...".

A ще Politeka повідомляла, що Ксенію Мішину і Еллерта після великої сварки підловили в аеропорту:"а кільце-то яке".