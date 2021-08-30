Екс-учасник "Голос країни" Василь Демчук прийшов на шоу "Співають всі" і вразив своїм виступом

Як передає Politeka.net, Василь Демчук є українським співаком. Він прославився завдяки своїй участі в популярному проєкті "Голос країни" і "Голос країни. Діти". На сліпих прослуховуваннях 8 сезону шоу до нього повернулися Джамала і Тіна Кароль, і він вибрав піти в команду до другої співачки. Після, артистка відмовилася від нього на подальших етапах. Зараз співак займається сольною кар'єрою.

Цього разу Василь прийшов взяти участь на новому шоу "Співають всі". Там він виконав пісню" Ніжно", оригінал якої виконує Тіна Кароль.

Своїм виконанням одного з члена журі Максима Гордєєва він довів до сліз. Варто відзначити, що один з суддів порівняв вокал Василя і Тіни Кароль.

"Це той випадок, коли ви заспівали краще, ніж Тіна Кароль", висловився Слава Дьомін.

Глядачі шоу засипали Василя приємними словами в коментарях: "Надзвичайно чуттєвий хлопець. Браво. Взагалі було таке відчуття, що пісня написана їм самим і саме про нього-так він вона проживши на сцена. Молодець, Вася", "Кращий", "Мурашки по шкірі"

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