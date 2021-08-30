Экс-участник "Голос країни" Василий Демчук пришел на шоу "Спiвають всi" и поразил своим выступлением

Как передает Politeka.net, Василий Демчук является украинским певцом. Он прославился благодаря своему участию в популярном проекте "Голос країни" и "Голос країни. Дiти". На слепых прослушиваниях 8 сезона шоу к нему повернулись Джамала и Тина Кароль, и он выбрал пойти в команду ко второй певице. После, артистка отказалась от него на дальнейших этапах. Сейчас певец занимается сольной карьерой.

На этот раз Василий пришел поучаствовать на новом шоу "Спiвають всi". Там он исполнил песню "Нiжно", оригинал которой исполняет Тина Кароль.

Своим исполнением одного из члена жюри Максима Гордеева он довел до слез. Стоит отметить, что один из суддей сравнил вокал Василия и Тины Кароль.

"Это тот случай, когда вы спели лучше, чем Тина Кароль", высказался Слава Дёмин.

Зрители шоу засыпали Василия приятными словами в комментариях: "Чрезвычайно чувственный парень. Браво. Вообще было такое ощущение, что песня написана им самим и именно о нем-так он ее прожил на сцене .Молодец, Вася", "Лучший", "Мурашки по коже"

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