Украинцы бурно отреагировали на выступление Валерия Меладзе на украинском телевидении

Как сообщает Politeka.net, в эфире телеканала Украины вышел еще один выпуск вокального шоу "Співають всі", а страница проекта в Instagram тут же наполнилась свежими фото и видео выступлений участников. Среди прочих на сцене исполнил свой хит "Салют, Вера" и российский исполнитель Валерий Меладзе, который стал специально приглашенной звездой шоу.

В комментариях к видео выступления Меладзе разгорелась бурная дискуссия среди украинских пользователей. Многие фолловеры не подбирали слова, комментируя присутствие российского артиста в эфире украинского телевидения. Многие назвали это просто позором для страны.

"Следующие Киркоров и Лолита? Телеканал «Украина» вы пробили дно! Позор", "Эмоции переполняют, фууууу, противно смотреть. Обязательно нужно воткнуть туда Меладзе?", "Почему вы всех перебежчиков тянете в Украину? И это канал «Украина». Печаль", "Позор! Он ненавидит Украину!", "Зачем он здесь? В Украине нет интересных артистов?", "Приглашение этого парня было не очень хорошим шагом. Шоу не предусматривает приглашение представителя агрессора", - пишут недовольные пользователи.

Напомним, Могилевская на "Співають всі" взбесила украинцев, разомлев рядом с Меладзе: "Позор".

Как сообщала Politeka, Новый скандал разгорается вокруг шоу "Співають всі", украинцы в недоумении: "Стыдно смотреть".

Также Politeka писала, что Новое появление Меладзе в Украине на "Співають всі!" обернулось скандалом: "Ну это провал дна".