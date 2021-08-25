Валерий Меладзе станет звездным гостем во втором выпуске шоу «Співають всі!»
Как передает Politeka.net, об этом сообщается на официальной странице проекта в Инстаграм.
«Я буду максимально объективный! Бывает так, что по телу бегут мурашки - в этом случае не важно, насколько хорошо человек поет. Иногда и оцениваешь, как чисто она запела. Но также нужно понимать, что участники волнуются. Я все это буду учитывать, потому что главное - никого не обидеть», - передают слова Меладзе.
Отметим, такой звездный гость вызвал неожнозначную реакцию. Нашлсь те, кого это обрадовало. Но в то же время появление артиста, который живет в России, возмутило многих украинцев.
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"А дальше Лепс?", "Очередной скандал будет и хейт", "Какой ужас", "А, ну да, больше же некого позвать в качестве звездного гостя", - пишут в комментариях.
Напомним, специальным гостем первого выпуска "Співають всі" стала группа «Go_A», которая представляла Украину на Евровидении 2021 году.
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