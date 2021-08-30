Шоумен і ведучий "Україна має талант" Сергій Притула з другої спроби, нарешті, щасливий в особистому житті
40-річний гуморист похвалився сімейною ідилією в Instagram, виставивши фото зі своєю другою дружиною Катериною Сопельник, передає Politeka.net.
Сергій з коханою позували чи то в вертольоті, чи то в легкомоторному літаку, пролітаючи низько над містом. У підписі шоумен повідомив, що відзначає 6-у річницю весілля. За цей час вони з Катериною встигли обзавестися двома дочками, "побачити світ" і переїхати в новий будинок, а також зайнятися спільними проектами і навіть створити благодійний фонд.
"6 років, політ відмінний! Продовжуємо набирати висоту!!!", - Притулу розпирають емоції.
"Вітаю!!! Краща пара❤️"; "гарного вам польоту)))❤️"; "Вітаю з чавунним весіллям👏 😍. Міцних вам відносин, любові і злагоди😍❤️", - відгукнулися користувачі в коментарях.
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Раніше нову дружину шоумена звинувачували, що вона, мовляв, забрала Сергія з сім'ї, де у нього вже була дитина (старший син Дмитро). Тому ведучий вирішив розставити крапки над "і". За його словами, роман з Катериною почався тільки тоді, коли шлюб з першою дружиною Юлією тріщав по швах. Артист згадав, що на момент весілля з Сопельник в 2015 році, його екс-дружина вже була вагітна від іншого чоловіка.
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