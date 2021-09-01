Син покійного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, пішов по стопах батька і домігся слави далеко за межами батьківщини
Як відомо, 42-річний син Чапкіса вже давно емігрував разом із матір'ю до США. Тепер все його життя тут. Чоловік відкрив власну танцювальну школу Chapkis Dance, а також обзавівся дружиною і дітьми.
Грег вже здобув певну славу за бугром, часом, навіть ставить номери для зірок. А нещодавно він вирішив знову взяти участь у популярному американському шоу талантів "Americans Got Talent" ("Америка шукає таланти"). Син Чапкіса разом зі своїми юними підопічними "порвали" сцену - всі судді дали високу оцінку їх виступу, назвавши його "сенсаційним".
Грег похвалився тріумфом у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
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"#чапкідз @chapkisdance x @agt Дякую за всю любов!!! Ми дуже вдячні за цю можливість. Приємно бачити наших дітей такими схвильованими і щасливими. Всі вони так багато працювали. Для них це тільки початок", - йдеться в пості.
"Приголомшливо ❤️🙌"; "вони були приголомшливими!!!! Стільки енергії, таланту і творчості на одній сцені!!!!", - коментують і вітають підписники.
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