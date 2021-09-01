Бізнесмен Олексій Тригубенко та Юлія "Зайка", які стали фіналістами "Холостячки" та "Холостяка", розповіли про мінуси реаліті-шоу

Як пише Politeka.net, 32-річний бізнесмен Олексій Тригубенко, який брав участь у першому сезоні шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, та Юлія "Зайка", яка стала фіналісткою "Холостяка-11" з Михайлом Заливако, розповіли про реаліті-шоу Славі Дьоміну на "Люкс ФМ".

Юлія Зайка розповіла, що, окрім плюсів, у реаліті-шоу є великий мінус. Усі події, які там відбуваються, конфлікти, сварки та постійний стрес сильно негативно можуть вплинути на психіку людини, якщо не розуміти, що це тільки реаліті-шоу і воно скоро закінчиться.

"Коли мене виганяли після 9 епізоду і я їздила додому на два тижні, я була на грані. Моя енергія була просто мінус 100 і я була у такому психологічному стані, мені здавалося, що я скоро зірвуся. Психіка похитується", - розповіла "Зайка".

Натомість Тригубенко не погодився із Юлією та розповів про мінуси шоу "Холостячка" особисто для нього. Для нього це пов’язано швидше із життям після проєкту.

"Коли ти після проєкту не можеш пів року побудувати стосунки, бо дівчина, яка йде з тобою на побачення, відчуває, що щось не так, бо ти не розслаблений і не відкритий для нових знайомств. А так відбувається тому, що кожної п’ятниці виходить ефір і ти знову все проживаєш", - каже Олексій.

Також фіналісти реаліті-шоу розповіли, про що жаліють. Юлії "Зайці" і досі соромно за те, що у 8 епізоді показала свої сідниці, а також шкодує, що була занадто довірчива.

"Спочатку мене показували з хорошої сторони, всередині проєкту з поганої, потім знову з хорошої", - каже "Зайка".

А Тригубенку незручно за те, що він сильно розхвилювався на першому побаченні з Мішиною, а також шкодує, що не розкрився спочатку проєкту.

Рaніше Politeka писaлa, що фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, за що його сильно побили на вулиці: "До тренування не дійшов".

Нагадаємо, що Юля "Зайка" вивалила гірку правду про "Холостяка" і бажання "самоліквідуватися": "Я була на межі".

A ще Politeka повідомлялa, що фіналістка "Холостяка" поплатилася за весільну виставу з ведучим "1+1": "Тепер не скоро заміж вийде".