Відома телеведуча Катя Осадча виклала відео, після якого її жорстко розкритикували в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча, яка є автором і ведучою програми "Світське життя", нещодавно народила третю дитину, і схоже, вже збирається повернутися до роботи. На сторінці її шоу в соцмережі Instagram з'явилося відеозвернення, в якому Катю просто не впізнали.

У ролику телеведуча розповідає про дистанційне навчання і рекламує спеціальну онлайн-школу. Каже це Катя у своєму фірмовому стилі, який, як і зовнішність не дуже-то сподобався українцям. У коментарях телезірку розкритикували і за її підтримку дистанційної освіти, і за зовнішність, і за манеру говорити.

"Перекачані губи заважають їй розмовляти, це дуже помітно і негарно", "Жах, а не губи", "Важко дивитися на міміку. Все обличчя напружене", "Що з Катею?", "Катя, Вам абсолютно не підходять ті Качині губи. Мали нормальні губи, а тепер як всі", "Капець, ну навіщо так знущатися над собою?", "Як неприродно і не красиво", "Навіщо накачали губи? Ви і так красива, а стали як всі", "Що з губами?", "Катюша, а вам дійсно подобаються такі губи?",- пишуть користувачі в коментарях до відео.

Нагадаємо, Витончена Осадча засвітилася в обіймах м'язистого Олега Винника, фанати оцінили: "Класно виглядають".

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