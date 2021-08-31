Співачка Ірина Білик відповіла на питання, яке мучить українців вже багато років

Пісню Білик "Снег "у виконанні російського "поп-короля" Філіпа Кіркорова знає все СНД. Як так вийшло, що цей хіт співає Бедросович, Ірина розповіла в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Артистка вирішила поспілкуватися з шанувальниками в соцмережі. Один з них поцікавився: "Завжди хвилювало питання. Ви продали Кіркорову пісні? Чому він співає "Снег", "Не жаль"?".

"Я принципово ніколи не продаю свої пісні", - різко відповіла Білик.

Раніше в інтерв'ю "МК" Ірина вже говорила про те, що не пропонувала Кіркорову ні співпраці, ні грошей. Судячи з усього, у неї просто щедра душа і вона готова ділитися творчістю безоплатно.

"Я Філіпу не пропонувала ні співпраці, ні грошей. Я дуже рада, що люди, які на вершині, можуть ще бути просто людьми... У мене ж не одна пісня, у мене їх більше ста. Мені подобається, що її в СНД люблять у виконанні Філіпа, і мені достатньо того, щоб всі знали, що я її написала", - зізнавалася Білик.

Також співачка говорила, що їй сподобалося виконання "Снега" Кіркоровим.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала сина від чоловіка, з яким розлучається: "яка розкіш".

Як повідомляла Politeka, Білик розповіла про свою першу роботу до популярності: "Боже, Іра...".

Також Politeka писала, що Білик у вільному " балахоні "дала спеку, вразивши фанатів:"Наша Примадонна".