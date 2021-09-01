Популярна телеведуча Леся Нікітюк розповіла про складнощі зіркового життя
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Також вона веде популярне шоу "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз телеведуча опублікувала нове фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Леся повернулася з відпочинку, тепер її чекає щільний робочий графік. На знімку Леся в спортивних лоссинах і міні-топі показує свою фігуру. Образ дівчина доповнила сонцезахисними окулярами і джинсовою сорочкою.
"Сьогодні дуже складний день. Підготовка до зйомок, потрібно дуже багато всього зробити. Сходити на манікюр...Ну і все", - поскаржилася Леся Нікітюк.
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