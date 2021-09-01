Нова "Холостячка" і популярна співачка Злата Огневич поділилася новими фото в мережі

Як передає Politeka.net, Злата Огневич популярна українська співачка. Артистка прославилася завдяки своїй участі на міжнародному конкурсі Євробачення, де вона посіла 3 місце. Нещодавно стало відомо, що співачка стала головною героїнею другого сезону популярного шоу "Холостячка". Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом.

Так, цього разу Злата Огневич поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На знімках дівчина позує на камеру накрившись бежевим пальто.

"Не для чужий око Киплять пристрасті мій ночі Позаземний...

Від щастя високий літати Над хмара, Mon Ami 💋 Mon Ami", підписала фото "Холостячка".

Шанувальники захопилися новими фото "Холостячки" і залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Злата ви прекрасні,як і цей фотосет...захоплюватися я не перестану", "Дуже красива", "Прекрасна", "Дуже давно стежу за Вами😍 шикарна!", "Ого, нічого собі одкровення".

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