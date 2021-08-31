Українська гімнастка і фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" Анна Різатдінова

Анна Різатдінова є відомою українською спортсменкою. Вона також є бронзовою призеркою на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і багаторазовою чемпіонкою світу. Наприкінці 2017 року народила сина Романа від українського олігарха-втікача Олександра Онищенка.

Як пише Politeka.net, в новому пості в Instagram Різатдінова показала ніжне відео, на якому зображена з сином і поділилася роздумами.

Гімнастка розповіла, що в ранньому дитинстві обожнювала Діто, за можливість відпочити з батьками, але коли стала трошки старше, така можливість пропала – тренера не відпускали на тривалий відпочинок.

"Адже той, хто не росте-стоїть на місці або рухає назад. У цей період літо почало асоціюватися у мене зі зборами в Алушті. Це була справжня каторга:3 тренування в день, 4 зважування, ранкове тренування починалося о 6: 15. У такому режимі ми проводили кілька тижнів", - розповіла спортсменка.

Але тепер зміни сезонів вона вже не відчуває так сильно.

"Зараз ця межа між сезонами повністю стерлася. Час пролітає зі швидкістю світла в справах і турботах. І літо вже не відчувається як раніше", - зазначила Різатдінова.

Нагадаємо, фаворитка ями з "Танців з зірками" Різатдінова несподівано зайняла місце Осадчої.

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