Українська гімнастка і фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" Анна Різатдінова
Анна Різатдінова є відомою українською спортсменкою. Вона також є бронзовою призеркою на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і багаторазовою чемпіонкою світу. Наприкінці 2017 року народила сина Романа від українського олігарха-втікача Олександра Онищенка.
Як пише Politeka.net, в новому пості в Instagram Різатдінова показала ніжне відео, на якому зображена з сином і поділилася роздумами.
Гімнастка розповіла, що в ранньому дитинстві обожнювала Діто, за можливість відпочити з батьками, але коли стала трошки старше, така можливість пропала – тренера не відпускали на тривалий відпочинок.
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"Адже той, хто не росте-стоїть на місці або рухає назад. У цей період літо почало асоціюватися у мене зі зборами в Алушті. Це була справжня каторга:3 тренування в день, 4 зважування, ранкове тренування починалося о 6: 15. У такому режимі ми проводили кілька тижнів", - розповіла спортсменка.
Але тепер зміни сезонів вона вже не відчуває так сильно.
"Зараз ця межа між сезонами повністю стерлася. Час пролітає зі швидкістю світла в справах і турботах. І літо вже не відчувається як раніше", - зазначила Різатдінова.
Нагадаємо, фаворитка ями з "Танців з зірками" Різатдінова несподівано зайняла місце Осадчої.
А ще Politeka писала, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" Різатдінова хвалилася гнучкістю прямо в ліжку.
Також Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала себе на тренуванні і надихнула українців.