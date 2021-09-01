Відомий телеведучий Юрій Горбунов поділився трепетними кадрами з дружиною і синами

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно став молодим татом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу шоумен вирішив попрощатися з літом і опублікував в мережі зворушливі сімейні фото.

На першій фотографії Юрій позує зі совою дружиною Катериною Осадчою, яка близько двох тижнів тому народила йому ще одного сина. Власне немовляти молодий Татко теж тримає на руках. На другому фото Горбунов позує зі старшим сином Іваном, вони ніби сперечаються про щось, дивлячись один на одного і торкаючись лобами. На третьому знімку телеведучого можна побачити з дружиною під час відпочинку на морі.

У підписі до фотографії Юрій написав: "Літо, спасибі тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!". Користувачі тут же почали коментувати нові фото шоумена, засинаючи його компліментами: "Сама ніжність", "Дівчинку замовляємо", "Я б вам дала звання закоханої пари України", "Очі у Юри неймовірні. Сама ніжність", "Вітаю", "Красива сім'я, щастя вам!".

Нагадавши, Горбунов кардинально змінив образ заради зйомок і став схожий на Жерара Депардьє: "Робота у нас така".

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