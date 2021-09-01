Ведуча ТСН на каналі "1+1" Марічка Падалко розповіла, що через відрядження пропустила День народження дочки та свято "Першого дзвоника"

Як пише Politeka.net, 45-річна телеведуча Марічка Падалко, яку всі знають як ведучу новин на каналі "1+1", часто розповідає шанувальникам подробиці свого особистого життя в Instagram. Цього разу зірка поділилася, що через відрядження змушена пропустити День народження наймолодшої дочки Каті, яке припало на свято знань – 1 вересня.

"Я сьогодні вперше в житті пропускаю День народження когось зі своїх дітей. І вперше через відрядження не поведу своіх до школи. Трохи сумно від цього", - поділилася із шанувальниками Падалко.

Падалко зауважила, що її 11-річна дочка Катя стала дуже самостійною та навіть сама спекла собі торт на День народження.

Зауважимо, що ведуча ТСН живе у щасливому шлюбі із політиком та ексжурналістом Єгором Соболевим. Пара виховує трьох спільних дітей – 14-річного Михайла, 13-річну Марію та 11-річну Катерину.

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