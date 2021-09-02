Українська співачка Санта Дімопулос показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є популярною співачкою, яка у свій час була солісткою в групі "ВІА Гра". А нещодавно красуня вирішила спробувати свої сили на шоу" Танці з зірками", де стала переможницею проекту. Зараз Санта активно веде блог в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових фото Санта позувала в закритому купальнику. Красуня стояла біля шезлонгів, демонструючи розкішну фігурку. Як можна зрозуміти, Дімопулос відпочивала під Ніццою, Франція.

"Навіть п'ятниця 13 не звучить так як 31 Серпня. Прощай, моє чарівне літо", - написала Санта.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну як можна бути такою нереальною", "шикарна", "Фантастика", "Боже, вогонь", "хоч у когось воно було", " так, це точно. Гарне порівняння", " До швидких зустрічей. Тепер-літо тільки за гроші", " Санта, мотивуєте на все. Захоплююся і милуюся".

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