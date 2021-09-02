Відомий артист і продюсер Потап показав, як переживає розставання
Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських. Музикант активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Потап опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Потап без футболки в білому обручі з вухами показує, як переживає розставання. Він прощається з вагою прощається з літом.
"Прощай літо, На добраніч", сумно повідомив Потап.
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Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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