Відомий ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, за що любить столицю України

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво переїхав до України більше 10 років тому із колумбійського містечка Букараманга. За цей час він встиг побудувати успішну кар’єру в ресторанному бізнесі та засвітитися на телебаченні - уже багато років Хіменес-Браво є суддею популярного шоу "Мастер Шеф".

У своєму Instagtram Ектор часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу ресторатор показав, як відпочиває на шикарній яхті та розповів, за що любить Київ.

"Учора я був у лісі, сьогодні я тут. Де ще так можна? Ось через це я люблю Київ", - сказав Ектор.

Ектор опублікував змонтоване відео, на якому видно, що ресторатор у білих штанах та стильній сорочці сам керував яхтою.

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Нагадаємо, що суддя "Мастер Шеф" сильно змінився перед новим сезоном, як він тепер виглядає: "Красунчик, схуд...".

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