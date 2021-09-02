Відома актриса Ксенія Мішина показала, як зловила букет нареченої на весіллі подруги

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно ніби як розлучилася зі своїм коханим Олександром Еллертом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедним відео, на якому показала, як зловила букет нареченої на весіллі подруги.

У ролику можна побачити, що весільна церемонія проходила на красивому пляжі. Для торжества Ксенія вибрала білий брючний костюм оверсайз, під піджаком якого видно короткий чорний топ. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж. У момент зйомки наречена якраз кидала свій букет, вишикувалися позаду неї незаміжнім дівчатам.

І так сталося, що зловила букет саме Мішина. Але не встигла вона натішиться букетом, як до неї ззаду підійшов високий хлопець і почав віднімати квіти зі словами "Віддай!". Схоже, хтось із друзів вирішив так пожартувати над Ксенією.

"Хм, подейкують, що зловивши букет дається прекрасний бонус у вигляді «чоловіка». Скільки чекати, хто знає?", - жартівливо підписала відео актриса.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина прийшла на весілля з Еллертом і зловила букет нареченої: "Ну нарешті!".

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