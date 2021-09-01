Співачка Ірина Білик звернулася до екс-чоловіка Дімі Коляденко

Як пише Politeka.net, Ірина Білик стала успішною співачкою в Україні, отримавши звання "Заслужена артистка України"та" Народна артистка України". Красуня з 2003 по 2006 рік була в цивільному шлюбі з Дмитром Коляденко. Пара розлучилася, коли Ірина зізналася, що любить іншого. Цього року співачка вирішила розлучитися з останнім чоловіком Асланом Ахмадовим. Зараз Білик активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Ірина вирішила відповісти на питання фанатів, запропонувавши їх задавати в сторіс.

"Не думали над тим, щоб знову зійтися з Дімою Коляденко, ви гармонійна пара....",- запитали у Ірини.

"Дімко, дивись, що тут люди пишуть", - відповіла Білик і тьогнула Коляденко.

"З Коляденком ви були мега-парою, прямо вибух, може знову підірвете Україну", - написали Ірині ще одне питання.

"Діма?",- написала Білик, поставивши багато смайликів зі сміхом.

Ірина до відповідей додала щасливі фотографії, де була разом з Дмитром.

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