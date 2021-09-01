Відомий актор з "Сватів" Дмитро Сова одружився на зірці серіалу "Кріпосна" Дарині Легейді

Як передає Politeka.net, Дмитро Сова є відомим українським актром. Він прославився завдяки своїй участі в серіалі "Свати", де Дмитро грав сина Мітяя - Андрія. Як відомо, в грудні минулого року він зробив пропозицію зірці серіалу "Кріпосна" Дарині Легейді. Пара активно веде соціальні мережі, де діляться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз на своїй сторінці в Instagram Дарина Легейда опублікувала нові фото і відео з весілля. На відео Дмитро тримає на собі актрису у весільній сукні і біжить у бік камери.

"Любов моя

Мій близький, рідний, безцінний. Мій суджений. Я хочу пообіцяти тобі, що зроблю все від себе залежне, щоб наше життя, наш будинок, Наша сім'я завжди були наповнені любов'ю і теплом. Я обіцяю бути тобі відданим другом, підтримкою і тилом. Я обіцяю бути ніжною і чуйною. Чути і слухати тебе, поважати твої почуття і позицію, навіть коли вони у нас кардинально різні. Я обіцяю не заводити десятки собак і котів, обіцяю не збирати старе і непотрібне,обіцяю піклуватися про нас. Обіцяю не чіпати твої перші кросівки!!! Обіцяю не говорити» не переживай " якщо ти переживаєш, а просто бути поруч і розділяти з тобою все на двох. На двох легше. На двох краще. На двох веселіше. Обіцяю любити тебе і закохуватися в кожну молекулу, тому що по-іншому ніяк. Обіцяю співати з тобою і танцювати, обіцяю балувати, обіцяю любити. Обіцяю не трусити. Обіцяю тримати за руку в будь-яких обставинах і бути за тебе. Обіцяю бути з тобою, бути твоєю, бути собою"

На церемонії Я не змогла сказати нічого крім «я теж тебе люблю». Нехай це залишиться тут. Тому що це Наша правда.",- відверто розповіла Дарина.

Шанувальники засипали пару компліментами: "ви справжня,жива і просто класна!🤗щастя вам нескінченного від душі", " Ого) Ось це новини! Щастя і величезної любові вам!)".

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