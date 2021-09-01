Известный актер из "Сватов" Дмитрий Сова женился на звезде сериала "Крепостная" Дарье Легейде

Как передает Politeka.net, Дмитрий Сова является известным украинским актром. Он прославился благодаря своему участию в сериале "Сваты", где Дмитрий играл сына Митяя - Андрея. Как известно, в декабре прошлого года он сделал предложение звезде сериала "Крепостная" Дарье Легейде. Пара активно ведет социальные сети, где делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на своей странице в Инстаграм Дарья Легейда опубликовала новые фото и видео со свадьбы. На видео Дмитрий держит на себе актрису в свадебном платье и бежит в сторону камеры.

"Любовь моя

Мой близкий, родной, бесценный. Мой суженый. Я хочу пообещать тебе,что сделаю всё от себя зависящее,чтобы Наша жизнь, наш дом, Наша семья всегда были наполнены любовью и теплом. Я обещаю быть тебе преданным другом,поддержкой и тылом. Я обещаю быть нежной и чуткой. Слышать и слушать тебя, уважать твои чувства и позицию, даже когда они у нас кардинально разные. Я обещаю не заводить десятки собак и котов, обещаю не копить старое и ненужное,обещаю заботиться о нас. Обещаю не трогать твои первые кроссовки!!! Обещаю не говорить «не переживай» если ты переживаешь, а просто быть рядом и разделять с тобой всё на двоих. На двоих легче. На двоих лучше. На двоих веселее. Обещаю обожать тебя и влюбляться в каждую молекулу, потому что по-другому никак. Обещаю петь с тобой и танцевать, обещаю баловать, обещаю любить. Обещаю не трусить. Обещаю держать за руку в любых обстоятельствах и быть за тебя. Обещаю быть с тобой, быть твоей, быть собой"

На церемонии я не смогла сказать ничего кроме «я тоже тебя люблю». Пусть это останется здесь. Потому что это Наша правда.", - откровенно рассказала Дарья.

Поклонники засыпали пару комплиментами: "Вы настоящая,живая и просто классная!🤗счастья вам бесконечного от души", "Ого) Вот это новости! Счастья и большущей любви вам!)".

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