Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, розповіла про перше вересня

Як пише Poloteka.net, Анна Саліванчук стала зіркою серіалу"Одного разу під Полтавою". Красуня також активно веде Instagram, де розповіла про перше вересня.

"Микиті 1 рік

Сьогодні 1 вересня

І вже рік моєму Микиті.

Рівно рік тому я лежала в пологовому будинку і чекала появи одного з моїх найкращих чоловіків на Землі.

Що я можу сказати про цей день.

Звичайно, як всі школярі, я його в дитинстві ненавиділа! Літо закінчилося, потрібно вчиться.

Але тепер цю дату Я запам'ятаю на все життя! Тепер 1 вересня-один з найкращих днів у моєму житті!

Що я хочу ще сказати, мої дорогі школярі.

Школа - це саме класне, що з нами трапляється. І не можна її не любити, не можна не вчиться. Хоч поки вам здається по іншому.

Це вже мої особисті висновки через 36 років. Я теж пропускала уроки, деякі не вчила. І зараз розумію, що дуже даремно. Довелося надолужувати. А це набагато складніше пізніше зробити. Робота, сім'я, діти. А в школі є тільки уроки і твої друзі", - написала Анна.

На кадрах дівчина показала своїх дітей, а також чоловіка.

Фанати подивилися ролик більше 7 тисяч разів і написали коментарі:

"Всмисле рік!!! Тільки недавно народжувала!!!! Вітаю", "з днем народження, мамулі сонечко", "великий хлопчик".

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