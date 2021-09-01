Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, розповіла про перше вересня
Як пише Poloteka.net, Анна Саліванчук стала зіркою серіалу"Одного разу під Полтавою". Красуня також активно веде Instagram, де розповіла про перше вересня.
"Микиті 1 рік
Сьогодні 1 вересня
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І вже рік моєму Микиті.
Рівно рік тому я лежала в пологовому будинку і чекала появи одного з моїх найкращих чоловіків на Землі.
Що я можу сказати про цей день.
Звичайно, як всі школярі, я його в дитинстві ненавиділа! Літо закінчилося, потрібно вчиться.
Але тепер цю дату Я запам'ятаю на все життя! Тепер 1 вересня-один з найкращих днів у моєму житті!
Що я хочу ще сказати, мої дорогі школярі.
Школа - це саме класне, що з нами трапляється. І не можна її не любити, не можна не вчиться. Хоч поки вам здається по іншому.
Це вже мої особисті висновки через 36 років. Я теж пропускала уроки, деякі не вчила. І зараз розумію, що дуже даремно. Довелося надолужувати. А це набагато складніше пізніше зробити. Робота, сім'я, діти. А в школі є тільки уроки і твої друзі", - написала Анна.
На кадрах дівчина показала своїх дітей, а також чоловіка.
Фанати подивилися ролик більше 7 тисяч разів і написали коментарі:
"Всмисле рік!!! Тільки недавно народжувала!!!! Вітаю", "з днем народження, мамулі сонечко", "великий хлопчик".
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