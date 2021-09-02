51-річна українська співачка Ірина Білик похвалилася дорогим подарунком від фаната

Популярна українська співачка з дитинства любила співати, передає Politeka.net. У п'ять років майбутня зірка вже виступала в хорі й стала солісткою колективу "Сонечко".

У 1989 році артистка взяла участь в українському музичному фестивалі "Червона Рута" в Чернівцях. Після чого її кар'єра стала рости, Ірина була солісткою групи, а пізніше зайнялася "соло"

За таку довгу кар'єру у Ірини серед фанатів з'явилися друзі, деякі з них дарують зірці дорогі подарунки.

Так, співачка отримала сюрприз у вигляді автомобіля "Tesla Model 3". Артистка у своєму недавньому сторіс зізналася, що це подарунок, який запам'ятався найбільше.

Зазначимо, презент Білик отримала від приятеля з нагоди 30-річчя дружніх стосунків.

Залежно від модифікації ціна авто в США без урахування державної субсидії становить від 36 490 дол до 53 490 дол. без додаткових опцій. В Європі така модель коштує дорожче - від 42 900 до 58 490 євро.

До слова, в одному з інтерв'ю співачка зізналася, що не водить машину самостійно через передчуття, що саме так вона може загинути.

При цьому в автопарку Ірини Білик налічується, крім зазначеної "Tesla", ще два абсолютно недешевих авто.

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