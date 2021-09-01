Український артист Олег Кензов показав себе і розповів про "псевдонім"

Як пише Politeka.net, Олег Кензов став успішним українським виконавцем. Красунчик заявив про себе, прийшовши на шоу "Х-Фактор" в 2011 році. Нещодавно Кензов опинився в центрі скандалу, коли виступав у Бердянську. Артист нецензурно висловлювався, невдало жонглював мікрофоном і лежав на сцені. Люди запідозрили, що Олег був у нетверезому стані.

У своєму Instagram Кензов вирішив розповісти про "псевдонім", опублікувавши фотографію паспорта.

"До речі, з приводу "КЕНЗІВ". Багато хто думає, що це такий псевдонім, запозичений з марки KENZO. Так от ні скажу вам Я Кензов - це прізвище сербсько-болгарського походження (відповідь на питання чому я люблю східні мотиви)! І так, наголос йде на першу голосну Кензів. Але так як всі, хто читав прізвище вперше, читали її, як Кензов (що було і на Ікс факторі в 2011) я не став виправляти і залишив так, як людям зручно! І так, на фото я просто чарівний!

P / S: до речі на фото вже наколоті губи в с. Гожули в 2005 вже все кололи!",- написав Олег.

Фанати поставили понад 1 тисяч лайків і написали коментарі:

"А що, кажуть, що губи наколоті?", "О, Боже", "так губки, у тебе від природи такі красиві, дівчата заздрять мовчки", "татів бродяга, мамин симпатяга".

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