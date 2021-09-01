Українська співачка Оля Цибульська показала сина Нестора, який цього року пішов у перший клас

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Оля Цибульська, кума співака Дзідзьо давно заміжня. Відомо, що вона виховує сина Нестора, світлини із яким часто публікує у своєму Instagram, а от про чоловіка Цибульської нічого не відомо, тому їй навіть приписували роман із Дзідзьо.

Нещодавно співачка поділилася із шанувальниками світлинами із першого дзвоника сина Нестора. Цибульська написала зворушливий пост та показала у чому вони з Нестором прийшли на свято.

"Перший раз у перший клас❤ Наша любов! Синочок! Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все❤️ Все, чуєш?", - сказала співачка.

На перший дзвоник до сина Цибульська одягнула довгу сукню із квітчастим принтом та глибоким розрізом до стегна, а маленький Нестор був вбраний у стильний костюм-трійку з метеликом, а також був в окулярах.

У мережі побажали Нестору успішного навчального року. Були й такі, хто написав, що син Цибульської дуже схожий на Дзідзьо.

"Схожий на Дзідзьо😂", " тільки що передивилася сторінку каналу 1+1, де є фотографії зірок з дітками і там те саме , коментарі , що дитина подібна на Дзідзьо . Якісь двоякі відчуття 🤭", "Дуже схожий на DZIDZIO", " Який ж Ваш Нестор класнючий😍😍😍😍", " Вітання Нестору ❤️ наснаги та успіхів розумному хлопчику:) мудрості батькам 💋💋💋", - написали у мережі. ⠀

Рaніше Politeka писaлa, що кума Дзідзьо Цибульська запалила під Могилевську прямо на сходовому майданчику: "Друге дихання".

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська повеселила українців витівкою разом з Горбуновим: "Весілля року".

A ще Politeka повідомлялa, що кума Дзідзьо Цибульська нагнулася до публіки, вразивши розрізом від стегна: "Хороші форми, важко не помітити".