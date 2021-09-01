Українська співачка Оля Цибульська показала сина Нестора, який цього року пішов у перший клас

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Оля Цибульська, кума співака Дзідзьо давно заміжня. Відомо, що вона виховує сина Нестора, світлини із яким часто публікує у своєму Instagram, а от про чоловіка Цибульської нічого не відомо, тому їй навіть приписували роман із Дзідзьо.

Оля Цибульська, Дзідзьо

Нещодавно співачка поділилася із шанувальниками світлинами із першого дзвоника сина Нестора. Цибульська написала зворушливий пост та показала у чому вони з Нестором прийшли на свято.

"Перший раз у перший клас❤ Наша любов! Синочок! Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все❤️ Все, чуєш?", - сказала співачка.

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На перший дзвоник до сина Цибульська одягнула довгу сукню із квітчастим принтом та глибоким розрізом до стегна, а маленький Нестор був вбраний у стильний костюм-трійку з метеликом, а також був в окулярах.

У мережі побажали Нестору успішного навчального року. Були й такі, хто написав, що син Цибульської дуже схожий на Дзідзьо.

"Схожий на Дзідзьо😂", " тільки що передивилася сторінку каналу 1+1, де є фотографії зірок з дітками і там те саме , коментарі , що дитина подібна на Дзідзьо . Якісь двоякі відчуття 🤭", "Дуже схожий на DZIDZIO", " Який ж Ваш Нестор класнючий😍😍😍😍", " Вітання Нестору ❤️ наснаги та успіхів розумному хлопчику:) мудрості батькам 💋💋💋", - написали у мережі. ⠀

Рaніше Politeka писaлa, що кума Дзідзьо Цибульська запалила під Могилевську прямо на сходовому майданчику: "Друге дихання".

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська повеселила українців витівкою разом з Горбуновим: "Весілля року".

A ще Politeka повідомлялa, що кума Дзідзьо Цибульська нагнулася до публіки, вразивши розрізом від стегна: "Хороші форми, важко не помітити".