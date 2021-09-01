Украинская певица Оля Цибульская показала сына Нестора, который в этом году пошел в первый класс

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Оля Цибульская, кума певца Дзидзьо давно замужем. Известно, что она воспитывает сына Нестора, фотографии с которым часто публикует в своем Instagram, а вот о муже Цибульской ничего не известно, поэтому ей даже приписывали роман с Дзидзьо.

Недавно певица поделилась с поклонниками фотографиями с первого звонка сына Нестора. Цибульская написала трогательный пост и показала в чем они с Нестором пришли на праздник.

"Первый раз в первый класс❤ Наша любовь! Сыночек! Пусть мир открывается для тебя и удивляет своими возможностями. Ты можешь все ❤️ Все, слышишь?", - сказала певица.

На первый звонок к сыну Цибульская надела длинное платье с цветочным принтом и глубоким разрезом до бедра, а маленький Нестор был одет в стильный костюм-тройку с бабочкой, а также был в очках.

В сети пожелали Нестору успешного учебного года. Были и такие, кто написал, что сын Цибульской очень похож на Дзидзьо.

"Похож на Дзидзьо 😂 ", "только что пересмотрела страницу канала 1 + 1, где есть фотографии звезд с детками и там то же , комментарии , что ребенок похож на Дзидзьо . Какие-то двоякие ощущения 🤭 ", "очень похож на DZIDZIO"," какой же Ваш Нестор класснющий 😍😍😍😍 ", "приветствие Нестору ❤️ воодушевления и успехов умному мальчику:) мудрости родителям 💋💋💋 ", - написали в сети. ⠀

Ранее Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская зажгла под Могилевскую прямо на лестничной площадке: "Второе дыхание".

Напомним, что кума Дзидзьо Цыбульская повеселила украинцев выходкой вместе с Горбуновым: "Свадьба года".

A еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская нагнулась к публике, поразив разрезом от бедра: "Хорошие формы, трудно не заметить".