Українська актриса Катерина Нікітіна показала, як виглядала більше 10 років тому
Як пише Politeka.net, Нікітіна стала відома українцям завдяки проекту "Жіночий квартал". Дівчина любить спорт, хвалиться ефектними розтяжками, а також досягненнями у пілона. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Нікітіна вирішила показати, як виглядала 11 років тому на 1 вересня. На фото Катя була в білій блузі і з кісками. На другому знімку Нікітіна показала сучасну себе, з'явившись у сукні.
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Раз я в школу не зайшла?!
йду, вирішила поностальгувати)
Як вам така маКакое фото лайк?
1/2?",- написала Катя.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Однозначно перша фотка, взагалі кекс"," Какаия симпатюля, не змінилася"," друга фотка, супер, клас, Так тримати, Нікітіна, браво"," зірка Нікітіна","Все круто , додати б в 2010 можу на брови))".
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