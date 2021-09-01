Відома актриса Ксенія Мішина засвітилася у вражаючому вбранні на новому шоу
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася зі своїм коханим Олександром Еллертом, якого зустріла на реаліті-шоу "Холостячка" активно займається кар'єрою.
Зараз Мішина не тільки знімається в нових серіалах, але і блищить в різних шоу. Так, екс - "Холостячка «стала суддею нового сезону проекту» Україна має талант" разом з шоуменом Сергієм Притулою і хореографом Євгеном Котом.
"Вважаю, що в Україні дійсно багато обдарованих людей. І зі свого боку зроблю все, щоб про них дізналася вся країна і подарувала їм нові можливості», - заявила Мішина.
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Тим часом офіційний акаунт шоу в Instagram показала добірку кадрів з Мішиною, де вона відображена в ефектних нарядах.
Мішина зазначила, що з нетерпінням чекає старту проекту.
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