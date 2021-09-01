Тарас Цимбалюк показав знімок, на якому з'явився в незвичайному образі
Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став дуже відомим актором в Україні, зігравши в "Кріпосній" та багатьох інших проектах. Актор активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Тарас був підстрижений максимально коротко. Цимбалюк в такому образі грав у комедії"Копи".
"Ось чому перестав носити коротку зачіску!
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А що там по "копам", народ?) Дивіться ще? Виявляється, їх досі циклічно крутять по ТБ ... незважаючи на те, що крайній сезон був знятий півтора роки тому, а перший - шість років тому.
Іноді згадую цей проект. Він дав мені чудовий досвід: це перша комедія в моїй фільмографії. І, повірте, це зовсім не легкий жанр.
Це був малобюджетний проект, де кожен знімали велику купу сцен, тому, якщо ти не виклався в цю хвилину, - так воно і піде в монтаж. Корисно, одним словом, для актора-початківця", - написав Тарас.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"виходить, що зачіска може не тільки змінити людину, але і принести успіх"," Правильно, вся справа в зачісці, талант тут ні до чого","дуже коротка стрижка робить чоловіка брутальніше".
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