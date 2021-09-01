Відома телеведуча Леся Нікітюк у короткій спідниці показала довжину ніг і привітала українців

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Також вона веде популярне шоу "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Леся в міні-топі і короткій чорній спідниці. Свій образ дівчина доповнила довгими батфордами, які підкреслюють її шикарні ноги. Також на ній сорочка блакитного кольору і укорочений піджак. Леся позує на камеру з келихом шампанського.

"Весь з почавши новий знімальний роки 😎 P.s. Дітки навчатися Гаразд) любити",- привітала українців Леся Нікітюк.

Шанувальники телеведучої оцінили її наряд і залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Яка ви все-таки красуня 👏 я вас ще з орла і решка дивилася 🙌і ви прикольна 😂", "Стильна така, вау", "Лесюня, что-то тебе в школа одягнутися не по дрес-коду", "Як схожа на улюблену Повалій".

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