Популярна українська телеведуча Катерина Осадча показала, як виглядала у шкільні роки

Як пише Politeka.net, 37-річна Катерина Осадча, яка відома як ведуча телепрограми "Світське життя", декілька років тому вийшла заміж за Юрія Горбунова. Пара виховує трьох синів – двох спільних та сина Осадчої Іллю від першого шлюбу.

У своєму Instagram Осадча часто ділиться з шанувальниками особистими та сімейними світлинами. Цього разу телеведуча опублікувала своє фото зі шкільних років та написала, що цього року 1 вересня вони вперше за останні 12 років не йдуть на свято першого дзвоника, адже старший син Ілля вже закінчив школу та поїхав на навчання до США, а спільні сини з Горбуновим ще малі.

"Цього 1-го вересня, вперше за останні 12 років, ми не ідемо в школу, школяр виріс і тепер студент, але через якихось два роки матимемо нового першачка і напередодні першого вересня я вже істерично думала про те, яку ж школу обрати))і дивне відчуття, коли не треба на шкільний базар 😅 ", - написала телеведуча.

Шанувальники поставили майже 24 тисячі лайків за чотири години та написали коментарі.

" 😍❤️🙌дякуємо Катю ! і Вас вітаємо з першим днем осені !", " Схожа😍", " Гарнюсечка🤣❣️", "Де шляпка😍", " Схожа. Вас можна впізнати по дитячому фото", - написали у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Осадча згадала, як виглядала до пологів, підкоривши атмосферними кадрами: "Така справжня".

Нагадаємо, що Осадча розповіла про свій "божевільний" день після пологів: "Три години часу на...".

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