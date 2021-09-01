Обраниця "Холостяка 11" Михайла Заливако, Анна Богдан, похвалилася фігурою в міні-сукні

Колишня учасниця шоу "холостяк" в одному з постів в Instagram розповіла, що після розлучення з екс-головою офісу президента Андрієм Богданом у неї був непростий період, пише Politeka.net.

Дівчина намагалася пережити невдачу в особистому житті, харчуючись тільки солодким. В результаті красуня набрала 16 зайвих кілограмів. Прийти в колишню форму Анні допомогли відмова від солодкого, тренування в залі п'ять разів на тиждень, LPG-масаж і правильний настрій.

Зараз дівчина може похвалитися ідеальною фігурою, яку демонструє в своєму Instagram. Так, в новому пості красуня з'явилася в сяючій міні-сукні. Наряд був з вирізом, а його довжина дозволила помилуватися ніжками коханої "холостяка".

Знімок був представлений в двох варіантах.

"Отримала свої чудові фотографії

Який варіант краще?

1 або 2?

Пишіть в коментарях☺️", - поцікавилася Богдан.

За чотири години публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.

"😍 Ніби героїня ретро фільму 🔥", " Аааа🔥", " Топчик 🔝", " гармата-ракета!!!", "Шикарна 👏"," Походу фотограф пив😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.



