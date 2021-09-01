Обраниця "Холостяка 11" Михайла Заливако, Анна Богдан, похвалилася фігурою в міні-сукні
Колишня учасниця шоу "холостяк" в одному з постів в Instagram розповіла, що після розлучення з екс-головою офісу президента Андрієм Богданом у неї був непростий період, пише Politeka.net.
Дівчина намагалася пережити невдачу в особистому житті, харчуючись тільки солодким. В результаті красуня набрала 16 зайвих кілограмів. Прийти в колишню форму Анні допомогли відмова від солодкого, тренування в залі п'ять разів на тиждень, LPG-масаж і правильний настрій.
Зараз дівчина може похвалитися ідеальною фігурою, яку демонструє в своєму Instagram. Так, в новому пості красуня з'явилася в сяючій міні-сукні. Наряд був з вирізом, а його довжина дозволила помилуватися ніжками коханої "холостяка".
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Знімок був представлений в двох варіантах.
"Отримала свої чудові фотографії
Який варіант краще?
1 або 2?
Пишіть в коментарях☺️", - поцікавилася Богдан.
За чотири години публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.
"😍 Ніби героїня ретро фільму 🔥", " Аааа🔥", " Топчик 🔝", " гармата-ракета!!!", "Шикарна 👏"," Походу фотограф пив😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що обраниця "Холостяка" показала, як на її зовнішності позначилося розлучення з Богданом
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