Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, вирушила в рідні краї

Артистка займається розвитком сольної кар'єри й дає концерти в різних містах, передає Politeka.net.

Як відомо, співачка разом зі своїм колегою Максом Барських родом з Херсона. Саме туди Романова і вирушила 31 Серпня, де виконала свої пісні.

Кадрами виступу артистка поділилася в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зірка танцювала на сцені в блискучому боді з вирізом і колготках.

"Вчора виступила у своєму рідному місті - Херсоні🙈 @max_barskih дякую за запрошення, велика честь бути частиною твого феєричного шоу ❤ ️ 👐 🏻 дякую за Відео @mishast3am", - написала Міша.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.

"Королева 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤", "Шик. Блиск. Краса. 💫 💫 💫 ", "Розумниця, красуня і королева.🔥 ❤ ️ ", "Дуже красива😍", " розумниця і красуня. 🔥 ❤ ️ 😍 ", "Любов ❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Міша Романова (Наталія Могиленець - справжнє ім'я) народилася в серпні 1990 року в Херсоні.

Зірка почала заїкатися в п'ять років після стресу від сварки батьків. Все ж це ніяк не відбилося на її співочих даних.

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