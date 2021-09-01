Відома українська артистка Джамала показала, як проводить час з чоловіком і двома дітьми

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка поділилася новою серією фотографій на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Джамала вийшла заміж за Сеіта-Бекіра Сулейманова в 2017-му році. У пари двоє дітей-3-річний Емір і 1-річний Селім. На знімках вся сім'я позує на камеру.

"Літо так швидко :(

Не встигаєш навіть фокус навести



Класно, хоч в школу нікому з нас не потрібно 😂",- розповіла Джамала.

Шанувальники засипали співачку і її сім'ю приємними словами в коментарях: "Класні", "Чудові", "Класні фотки", "Будьте щасливі і здорові", "Гарна сім'я".

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