Відома українська артистка Джамала показала, як проводить час з чоловіком і двома дітьми
Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу співачка поділилася новою серією фотографій на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Джамала вийшла заміж за Сеіта-Бекіра Сулейманова в 2017-му році. У пари двоє дітей-3-річний Емір і 1-річний Селім. На знімках вся сім'я позує на камеру.
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Класно, хоч в школу нікому з нас не потрібно 😂",- розповіла Джамала.
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Шанувальники засипали співачку і її сім'ю приємними словами в коментарях: "Класні", "Чудові", "Класні фотки", "Будьте щасливі і здорові", "Гарна сім'я".
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