Українська танцівниця і художня гімнастка Яна Заєць розповіла, чому не братиме участі в новому сезоні "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, Яна Заєць є уродженкою Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ, - прим. ред.). Красуня з самого дитинства займалася художньою гімнастикою, досягнувши успіхів на внутрішній і міжнародній аренах. Після цього красуня змінила рід діяльності-ставши танцівницею. Красуня неодноразово була учасницею "Танців з зірками", де партнерами були Іраклі Макацарія і Тарас Цимбалюк.

Яна вирішила в Instagram розповісти, чому її не буде в новому сезоні "Танців".

"ВАЖЛИВО

Друзі, мушу повідомити Вам, що цього року я не приймаю участі у проекті "Танці".

Зараз я на шляху до виконання своєї важливої мрії!

Обіцяю, що через пару місяців я розповім Вам про все.

Ну а поки прошу вірити в мене і не забувати.

У майбутньому мені є ще чим порадувати Вас!

Спасибі всім за підтримку", - написала Яна.

Красуня додала фото, де була разом з Іраклі. На другому фото застрибнула до Тараса на руки.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Іди до своєї важливої мрії, не озирайся!!! І здійснитися все, без виправдань!!! У тебе все ще попереду. Родині величезний привіт!!!", "Найяскравіша і талановита танцівниця", " шкода, звичайно, дуже шкода. Без вас танці не Танці. Але ми поважаємо Ваше рішення. Бережіть себе".

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