Популярна артиска і дочка співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала сімейне фото
Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте відома як співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової. Дівчина веде сольну кар'єру з ранніх років. У неї троє дітей-Микита, Дені і Клавдія. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Крістіна Орбакайте поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, співачка заміжня втретє. У 2005-му році вона оголосила про те, що уклала шлюб з американським підприємцем Михайлом Земцовим. У них народилася дочка-Клавдія, зараз їй 9 років. На знімку Христина зі своїм чоловіком Михайлом і їх дочкою Клавою.
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"Нас чекає 4 клас 🙌 🎒 📚 всіх з Днем знань!", - привітала Крістіна Орбакайте.
Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для співачки: "Красива і щаслива сім'я!", "Чудові як завжди", "Дочка у Христини Орбокайте така приємна", "Христина, ви коли без сценічного макіяжу - відразу на 10 років молодше виглядаєте!", "Ви дуже красива пара❤️❤️❤️любові, добра і розуміння..."
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