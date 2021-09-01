Анна Різатдінова розповіла про важку долю спортсменів і показала доньку
Як пише Politeka.net, Різатдінова стала успішною художньою гімнасткою, завоювавши безліч медалей на внутрішній і міжнародній аренах. Красуня також брала участь в" Танцях", де дівчину підтримував суддя проекту Влад Яма. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.
У новій публікації Різатдінова показала, як займається з дівчинкою. Анна була ззаду, допомагаючи дівчинці тримати руки.
"Сьогодні перше вересня наштовхнуло мене на легку ностальгію по школі.
Згадала свій перший день за партою, першу вчительку, початкові класи.
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А далі спогадів практично немає, вся моя увага в той час змістилося на гімнастику.
Освітня модель для спортсменів в Україні донині відрізняється від освіти інших дітей.
Я впевнена, що цей момент повинен бути переглянутий і орієнтований на західні країни.
Чому?
У шкільні роки у мене було по 2-3 тренування в день — перша з 9 ранку до 13, перерва, друга з 14:30 до 19, іноді ми закінчували пізніше.
Зрозуміло, що в такому графіку ніколи вчитися. Тому освіта як шкільна, так і вища, я отримувала заочно.
Звичайно, ми так само як і інші учні, робили всі домашні завдання, складали ЗНО, Університетські іспити. Але це точно не той рівень знань, який повинен бути у спортсменів", - написала Ганна.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Свого часу мені довелося вибрати між спортом і навчанням, ви абсолютно праві з приводу освітньої моделі, є до чого прагнути. А спортсмени судячи з вас всебічно розвинені і прекрасно освічені, виховані, правда вони такі всупереч всім труднощам", "красива".
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