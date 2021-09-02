Відомий шоумен Андрій Данилко повернувся в улюблене шоу, ощаслививши українців

Як повідомляє Politeka.net, відомий український шоумен і виконавець Андрій Данилко повертається у другий сезон шоу "Маска". Про це повідомили на сторінці проекту в соцмережі Instagram. Відзначається, що артист довго не наважувався зайняти місце зіркового детектива в шоу, проте йому показали малюнки дітей і це розтопило його сердечко. Треба сказати, що українці дуже зраділи поверненню Данилка в шоу, адже багато хто вважає, що саме він ставитися до подій з усією серйозністю.

"Я був вражений, побачивши ці ескізи. Розумієте, зараз на телебаченні взагалі немає цікавого дитячого контенту. А наше шоу довелося дітлахам до душі, їм так сподобалося розглядати і вгадувати ці веселі маски", - зазначив Андрій і підтвердив свою участь.

У коментарях користувачі тут же почали коментувати початок зйомок другого сезону "Маски", а також повернення в шоу Данилко: "Без Данилко було б не так цікаво і смішно, його перли – це щось", "Він єдиний серед усіх, хто вгадував і поводився адекватно! Заради нього і дивилися! Спасибі, дуже чекаємо!", "Ура! Хоч один адекватна людина! Не кривляка", "Тепер можна дивитися", "Тільки через нього дивлюся, він неперевершений".

Нагадаємо, Оля Полякова в наряді з розрізом від стегна змусила червоніти Винника, поки Данилко усамітнився з Каменських: "Бомбастично".

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