Артистка розповіла, що потрібно робити для втілення мрії

Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про свою роботу в Київському хореографічному училищі, яке вона очолює

Прима Національного академічного театру опери та балету України минулого року очолила Київське хореографічне училище, про роботу якого регулярно розповідає у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.



Так, у новому пості Кухар розповіла, що 1 вересня учениці училища виступили у Національній опері України після урочистої лінійки. За словами зірка, з цього дня подібна акція стала новою традицією.

"Ми ростимо дітей для театру, так повинні робити всі разом, взявшись за руки, щоб бути по-справжньому однією сім'єю", - поділилася думкою прима.

За словами Кухар, дітям доведеться наполегливо працювати на шляху до втілення мрії, і тому вони повинні бачити, до чого це призведе - в даному випадку до сцени у Національній опері.

Зірка хоче, щоб всі репетиції, підготовки в гримерках і студентські гастролі асоціювалися в учнів з можливостями.

Наприкінці артистка подякувала всім, хто допомагає розвитку коледжу, підкріпивши фото з ними.

"Ми разом з вами творимо історію балетного мистецтва в Україні.

Вітаю всіх зі святом 1 вересня!

Нехай наш шлях буде захоплюючим і цікавим! 📚 🤍",- завершила пост Кухар.

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