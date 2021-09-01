Зірки "Квартал 95" Євген Кошовий і Юрій Ткач спародіювали школярів 1 вересня

Євген Кошовий і Юрій Ткач разом зі своїми дружинами 1 вересня цього року відправили своїх дочок, Серафиму і Єлизавету відповідно, в перший клас, пише Politeka.net.

Примітно, що дівчатка пішли в один клас київської школи.

Зірки "Квартал 95" не тільки привітали своїх чад, але також спародіювали школярів, записавши кумедне відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Обидва артисти наділи на плечі дитячі рюкзаки, і, взявшись за руки, йшли у напрямку до будівлі навчального закладу.

"Просто шкільний гон", - підписав кадри Євген Кошовий.

За годину публікація зібрала понад 70 тисяч переглядів і багато коментарів.

"😂 😂 🔥хороших оцінок"," успіхів вам, а в який клас йдете?😂 ", "Два лисих учня 😂", "😂😂😂❤️❤️❤️ підняли настрій!👏 👏 👏 ", "Хлопці молодці!!! Ви просто диво дивне. Дивлячись на вас хочеться жити", " 30 років не переводили в наступний клас 😂", " які ви класні)", "Рюкзачки-то не за розміром😂", "перший раз в 41й клас!!!!!😂", "Папашки першокласників!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, у Юрія Ткача це єдина дитина, а у Євгена Кошового є старша дочка, Варвара.

Нагадаємо, Кошовий і Ткач віддали дочок-першокласників в один клас

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