Співачка і актриса Марта Адамчук порадувала фанатів незвичайною фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, зірка "Жіночого кварталу" співачка Марта Адамчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Дівчина вирішила оригінально зустріти осінь і влаштувала незвичайну фотосесію в новому іміджі, а результати зйомки показала в соцмережі.

На нових фотографіях Марта позує в дивовижних чорних штанях, які трохи вище колін з пишними штанинами, і темному топі, поверх якого одягла стильний бежевий піджак цікавого фасону. завершує образ велика капелюх в тон піджаку, під якою розпущене довге волосся, на обличчі красуні легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в об'єктив.

У підписі до публікації Адамчук написала: "Прийшла моя улюблена пора". А шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи співачку компліментами: "Яка красуня", "Боже, яка красива", "Бездоганна краса", "Неперевершена", "Ти чудова!", "Дуже красиво!", "Боже, знову красиво", "Досконалість", "Красуня".

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