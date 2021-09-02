Співачка і актриса Марта Адамчук порадувала фанатів незвичайною фотосесією
Як повідомляє Politeka.net, зірка "Жіночого кварталу" співачка Марта Адамчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Дівчина вирішила оригінально зустріти осінь і влаштувала незвичайну фотосесію в новому іміджі, а результати зйомки показала в соцмережі.
На нових фотографіях Марта позує в дивовижних чорних штанях, які трохи вище колін з пишними штанинами, і темному топі, поверх якого одягла стильний бежевий піджак цікавого фасону. завершує образ велика капелюх в тон піджаку, під якою розпущене довге волосся, на обличчі красуні легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в об'єктив.
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У підписі до публікації Адамчук написала: "Прийшла моя улюблена пора". А шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи співачку компліментами: "Яка красуня", "Боже, яка красива", "Бездоганна краса", "Неперевершена", "Ти чудова!", "Дуже красиво!", "Боже, знову красиво", "Досконалість", "Красуня".
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