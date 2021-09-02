Певица и актриса Марта Адамчук порадовала фанатов необычной фотосессией

Как сообщает Politeka.net, звезда "Женского квартала" певица Марта Адамчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Девушка решила оригинально встретить осень и устроила необычную фотосессию в новом имидже, а результаты съемки показала в соцсети.

На новых фотографиях Марта позирует в удивительных черных штанах, которые чуть выше колен с пышными штанинами, и темном топе, поверх которого надела стильный бежевый пиджак интересного фасона. завершает образ большая шляпа в тон пиджаку, под которой распущенные длинные волосы, на лице красотки легкий макияж, она кидает томные взгляды в объектив.

В подписи к публикации Адамчук написала: "Пришла моя любимая пора". А поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая певицу комплиментами: "Какая красотка", "Боже, какая красивая", "Безупречная красота", "Непревзойденная", "Ты великолепна!", "Очень красиво!", "Боже, опять красиво", "Совершенство", "Красотка".

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