Певица и юмористка из "Женского квартала" Марта Адамчук поделилась чувственным кадром

Популярная участница известного юмористического шоу увлекается не только выступлениями на сцене. Марта Адамчук также успела себя зарекомендовать, как талантливый фотограф. Причем сама она нередко выступает в качестве модели.

Звезда предпочитает лаконичный образы и простой стиль, однако в кадрах и исполнении она старается не повторяться, чтобы каждый снимок чем-то выделялся.

В новой съемке Адамчук примерила на себя чувственный и даже романтичный образ. А кадры с черно-белой обработкой выглядели разнообразно благодаря удачно подобранному ракурсу и освещению.

«Чудесная ❤️; 2 и 3 фото 🔥; роскошная красавица💐💐💐; Вау, яка красуня!😮; Мартуся, ты очаровательная😍; ух ты какая, классная, разная и очень красивая; не узнал-богатой будешь-поделишься..» - отвечают в сети фанаты.

Отметим, 35-летняя брюнетка из "вокального квартета" до студии "Квартал 95" успела засветиться в таких в шоу, как «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», а также записать саундтреки к фильму Алексея Залевского "Z Joke". Марта не только талантливая актриса и певица - она еще увлекается фотографией, пробуя себя по обе стороны камеры.

Напомним, красотка из "Женского квартала" устроила чувственную фотосессию в воде.

Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского квартала" сразила не только улыбкой в стильном наряде.

Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" рассказала о своем счастье, показав себя в нежном образе.