Відома співачка Настя Каменських зустріла осінь в спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка стала зірковим детективом у другому сезоні шоу "Маска", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним фото, яким зустріла осінь.

На новій фотографії Настя відображена в дивовижній локації, мабуть, десь на відпочинку. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - коротких світлих шортиках, які підкреслили стрункі ніжки, і білій блузці з пишними рукавами, яку зав'язала на вузлик під грудьми. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до фото Каменських написала: "Dear summer, till next year. А ви більше любите літо або осінь? Пишіть в коментарях". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, відзначаючи, що тут не дуже видно її талію: "Красуня", "Де її талія?", "Ви гарні і влітку, і взимку", "Красуня Настя, завжди приємно подивитися", "Красива", "Тебе любимо більше ніж осінь", "Прекрасна", "Шикарна".

Нагадаємо, Каменських з неприродною засмагою спантеличила видом на вулиці: "З носом вже теж щось не те".

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