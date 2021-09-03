Солістка The Hardkiss Юлія Саніна заінтригувала яскравим кадром, давши шанувальникам "завдання"
30-річна артистка в своєму новому пості в Instagram поділилася фото, зробленому під час зйомок нового кліпу групи "7 вітрів", передає Politeka.net.
Юля з незвичайною зачіскою постала в кадрі в сценічному образі: напівпрозорій червоній блузці та міні-шортах з бахромою. Разом зі своїм чоловіком, музикантом Валерієм Бебко вони позували на борту літака в оточенні операторів.
Саніна з зухвалою посмішкою повернулася до чоловіка, тоді як його спокійному виразу обличчя могли б позаздрити гравці в покер.
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"Придумайте діалог 😂", - попросила фанатів Юля.
Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати, придумуючи різні сюжети, в тому числі "приплели" співачку Тіну Кароль, в дуеті з якою заспівала нещодавно Саніна ("Вільна").
"Вже 3-тє?))"
"Вал: я вирішив збрити бороду 🤔 Юля:"
"Вал: Юля ми перші на всіх світових чартах! 🥇 Юля: Єееее🤗"
"Заходить якось равлик в бар😅"
"Які хороші 😍"
"- Юля, а давай другу дитину? 😂"
"Вал: "Сьогодні йдемо записувати новий дует з Тіною, я домовився" Юля: 😍 🥳 Своїм діалогом я від імені хардколя натякаю, що вже пора б зустрітися з Кароль і створити ще один хіт😭❤️"
"Ти співати вмієш? Запитав він 😂"
"Я сьогодні вдома не ночую"😂 😂 😂"
"Юля: парашут маємо? 🪂 Вал 😐"
Відзначимо, в 2011 році Юля вийшла заміж за Валерія Бебко, креативного продюсера і гітариста групи The Hardkiss. Свої стосунки пара приховувала протягом декількох років. Одружилися вони через два роки після знайомства. Весілля було оформлене в українському автентичному стилі. А в листопаді 2015 у них народився син Данило.
Нагадаємо, що Саніна в шортах з бахромою затьмарила колег по сцені: "увірвалися..."
Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна в прозорій блузці підкорила яскравим образом:"в саме серце".
Також Politeka писала, що Саніна різко змінила імідж, вразивши новим образом:"Ну не можна ж бути такою...".