Джамалі не вдалося по-тихому піти від свого продюсера Ігоря Тарнапольського (власника лейблу Enjoy! Records)

Так, нещодавно з YouTube-каналу 38-річної співачки зникли всі кліпи. Джамала пояснила, що відбувається у себе в Instagram.

"У мене всього одна відповідь на всі ваші запитання. Вже 3 місяці я не співпрацюю з Ігорем Тарнапольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від YouTube-каналу JAMALA мені не належать, але я з командою працюю над їх відновленням", - заявила артистка.

Зникнення кліпів у Мережі пов'язали з розривом співпраці Джамали з Тарнапольським. За 11 років він спродюсував всі сингли та альбоми співачки, починаючи з першого і закінчуючи двома останніми, десятки кліпів і відеолайвів.

У своєму коментарі виданню "Слух" Тарнапольський прокоментував, що його намагаються зобразити "негативним персонажем". Продюсер звинуватив Джамалу в маніпуляції і шантажі.

"Про розрив вона повідомила мені особисто, в присутності чоловіка, не пояснивши причин. Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов'язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж в публічній сфері - це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися", - заявив він.

За словами Тарнапольського, кліпи зникли тому, що були обмежені права доступу у зв'язку з верифікацією авторів. Верифікація, в даному випадку, означає підтвердження від всіх творців аудіовізуального продукту (учасників знімальних груп та ін.), згоду на передачу авторських прав, так як були виявлені прогалини в пакеті документів на відеороботи.

"Зараз ми вже виконали значний обсяг і сподіваємося скоро фіналізувати процес. Це стандартна процедура для закріплення прав авторів при реєстрації", - повідомив продюсер.

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